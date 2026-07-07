Základná fáza kvalifikácie na Mundobasket 2027 je skončená. V pondelok boli dohrané posledné zápasy v európskej časti kvalifikácie v rámci prvého kola, takže je teraz už pred nami iba záverečné, ktoré vlastne aj ponúkne účastníkov budúcoročného basketbalového šampionátu sveta v Katare.
Pre nás je najdôležitejšie to, že Srbsko kvalifikáciu, resp. jej prvé kolo uzavrelo triumfom – v Belehrade naši v pondelok výsledkom 94 : 81 premohli Bosnu a Hercegovinu a so slušným skóre odchádzajú do rozhodujúcej fázy.
Naši skupinu C uzavreli so skóre 4 – 2, čiže dvakrát porazili Bosnu a Hercegovinu a Švajčiarsko, ale dvakrát prehrali s Tureckom. Tak práve Turci do finálového kola odchádzajú s maximálnym výkonom, ako jediná reprezentácia našej skupiny J a s najväčšou šancou kvalifikovať sa na záverečný turnaj.
Pre Srbsko v poslednom zápase (ale aj v predposlednom zápase so Švajčiarskom) hrali aj naše jednotlivé najväčšie basketbalové hviezdy, ako Nikola Jokić, čo vlastne bolo viditeľné, a preto súperi proti nám nemali žiadnu šancu. Jokić v obidvoch zápasoch hral na úrovni a zápasy skončil s viac ako dvadsať bodov na svojom konte.
Záverečná fáza odštartuje v auguste tohto roka. Naši sa najprv stretnú s Islandom doma, a potom v posledný augustový deň budú hosťovať v Taliansku. V novembri najprv na programe bude hosťovanie v Litve a potom revanš stretnutie s Talianskom. Koncom februára a na začiatku marca nasledovať budú zápasy s Islandom za chotárom a Litvou na domácej palubovke.
V skupine J je situácia na tabuľke taká, že momentálne vedie Turecko s výkonom 6 – 0, Taliansko má 5 – 1, Srbsko 4 – 2, Litva a Island sú na 3 – 3, kým je Bosna a Hercegovina zatiaľ posledná so skóre 2 – 4. Situácia a kalkulácia sú jasné, v hre je ešte šesť zápasov a súperi sú príliš silní.
Taliansko proti Srbsku v posledných rokoch tradične vyhráva, lebo si stačí len spomenúť kvalifikáciu na Olympijské hry 2020 a na Majstrovstvá Európy 2022, keď sme v obidvoch prípadoch eliminovaní boli práve proti Talianom.
Litva je silná basketbalová reprezentácia, o nej ani netreba mrhať slová a nepríjemný môže byť aj Island, zvlášť ak do úvahy berieme fakty, že pravdepodobne ani v novembri a ani vo februári vystupovať nebudú basketbalisti z NBA ligy a EuroLeague.
Na majstrovstvá sa kvalifikujú tri najlepšie celky z každej zo štyroch skupín záverečného kola, čo znamená, že Európa má 12 predstaviteľov.
V skupine I o tri miesta, ktoré prinášajú postup bojovať, budú Španielsko, Ukrajina, Čierna Hora, Portugalsko, Grécko a Gruzínsko, kým v skupine K súťažia Poľsko, Chorvátsko, Nemecko, Lotyšsko, Holandsko a Izrael. Skupinu L tvoria Francúzsko, Fínsko, Estónsko, Slovinsko, Maďarsko a Švédsko.
Kvalifikácia v podobnom formáte, ako v Európe, bude pokračovať aj v ostatných častiach sveta a rovnako je plánované, že vyvrcholí v marci budúceho roka.
Okrem Kataru, ktorý je hostiteľom a má zabezpečený priamy postup na šampionát, pozostávajúcich 31 miest si vybojujú selekcie z kvalifikácie.
Ako vieme, titul majstra sveta obhajuje Nemecko, ktoré v roku 2023 vo finále porazilo Srbsko výsledkom 83 : 77. Náš posledný titul majstra sveta datuje z roku 2002, keď tím v čele s kapitánom Bodirogom a vynikajúcim Stojakovićom triumfoval na turnaji v USA.