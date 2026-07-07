Turistická organizácia Obce Kovačica už viac rokov organizuje podujatie Guča v Padine, kvalifikačnú súťaž trubačských orchestrov z Vojvodiny a Belehradu o postup na prehliadku srbských trubačov v Guči. Tohtoročný program sa usporiadal v nedeľu 5. júla na letnom javisku v Športovom stredisku Dolina.
Prítomných na úvod pozdravila riaditeľka Turistickej organizácie Obce Kovačica Dragana Latovljevová a podujatie oficiálne otvorila pomocníčka predsedu Obce Kovačica Marijana Melišová. Vo svojom príhovore Melišová uvítala hostí a obecenstvo, vyjadrujúc potešenie z toho, že ide už o 16. ročník tohto hudobného podujatia.
V rámci súťažného programu sa na javisku tentoraz predstavili iba tri trubačské orchestre. Boli to Novosadský Brass Band pod vedením Manuela Dimitrijevića, Novosadskí đilkoši a Trubačský orchester Boška Krdžavca z Nového Sadu.
Ich prejavy hodnotila trojčlenná odborná porota, v ktorej zložení boli Branislav Gagić (predseda), Kamelija Ćirićová a Slobodan Ćirić, všetci traja zo Zreňanina. Podľa ich rozhodnutia víťazom sa stal Trubačský orchester Boška Krdžavca, ktorý bude reprezentovať Nový Sad na veľkej prehliadke trubačov v Guči, ktorej 65. ročník sa usporiada od 7. do 9. augusta. Spomenutý novosadský orchester bol aj vlani víťazom súťažnej časti programu Guča v Padine a zaujímavé je, že vo svojom repertoári majú aj slovenskú pieseň Tancuj, tancuj. A zahrali ju aj tentoraz pred padinským obecenstvom v revuálnej časti programu.
Predseda odbornej komisie Branislav Gagić vo svojej správe povedal, že všetci hudobníci podali kvalitné výkony, ale dva orchestre boli diskvalifikované, lebo nevystúpili v tradičnom ľudovom kroji a jeden z orchestrov pri určitej skladbe nedodržal podmienku súťaže.
Na záver oficiálnej časti programu bola udelená plaketa víťaznému orchestru Boška Krdžavca a odovzdané boli poďakovania spolupracovníkom a predstaviteľkám spolkov žien z územia Obce Kovačica, ktoré tiež podporujú organizáciu tohto podujatia.
Moderátorkou programu bola Andrea Čížiková. Hlavným podporovateľom podujatia Guča v Padine je Obec Kovačica a priateľskou organizáciou je Kultúrne stredisko Obce Lučani – Dragačevo z Guče. Podujatie organizačne podporujú aj Futbalový klub Dolina Padina a Základná škola maršala Tita v Padine.
Na záver večerného programu v padinskom Športovom stredisku Dolina bol rockový koncert skupiny Đusi Kovač Band.