Namiesto vo veľkej obecnej zasadačke, kde sa obyčajne v Starej Pazove konajú zasadnutia Zhromaždenia obce, dnešná, v poradí 17. schôdza, sa uskutočnila v zasadačke Národného domu futbalu. V príjemnej klimatizovanej sále sa zasadnutia, ktoré viedla Nataša Erorová, predsedníčka ZO Stará Pazova, zúčastnilo 38 výborníkov (z úhrnne 53).
Schôdza sa začala minútkou ticha, keď všetci prítomní v sále vzdali úctu nedávno zosnulej dlhoročnej tajomníčke ZO Vesne Jovanovićovej. O jej živote a diele hovorila Nataša Erorová. Pôvodne doručený rokovací program s 35 bodmi bol doplnený s ešte tromi bodmi, takže kompletný rokovací program bol na dnešnej schôdzi väčšinou hlasov výborníkov schválený. Na zasadnutí bol prítomný aj Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, so spolupracovníkmi, ktorý neraz hovoril i za rečníckym pultom.
Hlavnými témami júnového zasadnutia staropazovského lokálneho parlamentu boli opravný rozpočet, budúca verejná preprava a Gajićka.
Po opravnom rozpočte obecná pokladnica je teraz projektovaná v sume 5 633 674 000,00 dinárov a navýšená je o viac ako 600 miliónov dinárov. Pred týmto bodom výborníci schválili aj záverečný účet rozpočtu Obce Stará Pazova za rok 2025. Počas rozpravy obidvoch bodov hovorilo sa aj o aktuálnych a naplánovaných početných investíciách v Staropazovskej obci, kde predseda Radinović zdôraznil domácke hospodárenie lokálnej moci a hodne vlastných kapitálových investícií.
Výborníci schválili aj návrh rozhodnutia o zastávkach pre budúcu verejnú prepravu v obci, ktorá prešla verejným prerokovaním, a zmeny v Rozhodnutí o verejnej preprave, kde sa okrem iného vymazávajú všetky ustanovenia týkajúce sa platby cestovného lístka, keďže preprava bude bezplatná pre všetky kategórie občanov.
V súlade s týmto lokálny parlament schválil aj návrh Verejnej zmluvy o poverení vykonávaním činností mestskej a prímestskej prepravy na území Obce Stará Pazova prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva s koncesnými prvkami, podľa ktorej bude túto činnosť vykonávať podobne ako v susedných obciach a mestách spoločnosť Strela – Obrenovac, s. r. o.
Značnú časť času a pozornosti výborníci venovali aj tzv. Gajićke (Gajićovej bare). Bod programu jednohlasne schválili, čím dali zelenú návrhu Rozhodnutia o nadobudnutí nehnuteľného majetku do verejného vlastníctva obce priamou dohodou v k. o Stará Pazova – Gajićeva bara. Na tejto lokalite, kde v minulosti fungovala tehláreň, by malo v budúcnosti vzniknúť výletné miesto pre občanov, a to s dôrazom na ochranu existujúcich prírodných zdrojov.