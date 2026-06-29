Dnes predpoludním sa konalo 17. zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu. Pred výborníkmi bolo 14 bodov programu a v závere aj výbornícke otázky.
V úvodných dvoch bodoch sa venovali uzneseniu o konsolidovanom záverečnom účte rozpočtu za rok 2025, ako aj úprave opravného rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2026.
Okrem iných tém prerokovali a schválili aj plány, programy a finančné plány troch inštitúcií, ktorých zakladateľom je obec: Múzea vojvodinských Slovákov, Knižnice Štefana Homolu a Verejného komunálneho podniku Komunalac.
V pokračovaní schôdze odvolali doterajšie zloženia školských rád základných škôl v Hložanoch, Maglići a Kulpíne, ako aj Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, ktorým vypršal mandát. Následne vymenovali nové školské rady v týchto ustanovizniach.