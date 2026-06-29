V Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči sa dnes začali práce na budovaní nových športových terénov, bežeckých dráh, chodníkov a parkoviska, ako aj prístupovej cesty od ulice až po kotolňu.
Ako nás informoval ú. r. kysáčskej školy Nermin Feleć, Mesto Nový Sad schválilo ich žiadosť, v ktorej poukázali na potrebu obnovy starých a schátraných plôch. Vedenie mesta na čele s primátorom Žarkom Mićinom uznalo opodstatnenosť tohto projektu, keďže areál na športovanie najviac využívajú práve žiaci školy.
Celý projekt vyfinancuje Mesto Nový Sad a zhotoviteľom prác je novosadský VKP Put.