Nebyť futbalového Mundialu, pravdepodobne by bol začiatok dnešného tenisového Wimbledonu najdôležitejšou športovou správou dňa. Na slávnej londýnskej tráve sa totiž práve dnes rozbehol 139. ročník tohto najprestížnejšieho grandslamu, a hoci oči fanúšikov po celom svete sčasti odbiehajú k futbalovým trávnikom, All England Club hneď v prvý deň prináša zaujímavé príbehy.
Tým najsmutnejším pre domáce publikum je nečakaný koniec britskej hviezdy, keďže sa Emma Raducanuová pred domácimi fanúšikmi nepredstaví. Šampiónka US Open z roku 2021 musela len pár hodín pred svojím úvodným zápasom zrušiť účasť na turnaji. Dôvodom je únavová zlomenina pravej nohy, ktorú potvrdili nedeľné večerné vyšetrenia. Pre domácu reprezentantku je to obrovské sklamanie.
Na kurtoch je však poriadne horúco, a to najmä pre našich fanúšikov, ktorí budú môcť sledovať až štyroch našich predstaviteľov.
Okolo 14.30 hod. by mal vybehnúť na kurt Miomir Kecmanović. Žre k nemu bol však mimoriadne krutý – jeho súperom v prvom kole je totiž svetová jednotka a obhajca minuloročného titulu, Talian Jannik Sinner. Pre Kecmanovića ide o zápas na hranici tenisových možností, no tráva vie prekvapiť. Jasné však je, že Sinner je veľkým favoritom nielen v tomto stretnutí, ale na turnaji vôbec.
V tom istom čase by mal vystúpiť aj Hamad Međedović, ktorého súperom v prvom kole v Londýne je Rakúšan Sebastian Ofner, momentálne 110. tenista sveta. Hamad je od neho v rebríčku o 42 priečok vyššie, keďže mu patrí 68. miesto poradovníka najlepších hráčov na planéte.
A hneď po nich sa na tom istom centrálnom kurte, približne o osemnástej hodine, predstaví sedemnásobný wimbledonský šampión Novak Đoković. Legendárny Nole vstúpi do turnaja proti čínskemu tenistovi Wu Yibingovi a všetko iné ako jeho suverénny postup by bolo obrovskou senzáciou.
Vo WTA dvojhre nastúpi Teodora Kostovićová
Pred zápasom asi najlepšieho tenistu v dejinách je nevyhnutné spomenúť aj to, že naša krajina na Wimbledone bude mať aj predstaviteľku medzi dámami. Teodora Kostovićová totiž úspešne zdolala kvalifikáciou, v ktorej najprv prekonala Kórejku Ku Yeon-woo, potom favorizovanú Slovenku Rebeccu Šramkovú a v poslednom kvalifikačnom kole uspela aj proti Číňanke Zhu Lin. Devätnásťročná Kostovićová sa tak predstaví na svojom prvom grandslamovom podujatí v seniorskej konkurencii.
Predtým ako juniorka hrala na Wimbledone a na US Open vo štvrťfinále. Zároveň získala obrovskú česť – ihneď na štarte jej súperkou v prvom kole na Wimbledone 2026 bude prvá hráčka sveta, Aryna Sabalenková. Krajší a lepší scenár na debutantské vystúpenie na GS, a to ešte na Wimbledone, si asi naša tenistka, ktorá je na 184. mieste WTA poradovníka, ani nemohla popriať.
Zároveň zdôrazníme, že Teodora je jedinou tenistkou z našej krajiny, ktorá sa na Wimbledone predstaví v dámskej dvojhre. Zápas je na programe okolo 16.30 hod.
Na záver si pripomeňme, kto na londýnskej tráve kraľoval minulý rok. V mužskej dvojhre získal svoj premiérový wimbledonský titul už spomínaný Jannik Sinner, ktorý vo finále zdolal Carlosa Alcaraza. Ženskému singlu minulý rok totálne dominovala Poľka Iga Swiateková, ktorá vo finále deklasovala Američanku Amandu Anisimovovú dvakrát 6 : 0 a dnes na turnaji takisto obhajuje prestížnu trofej.
Wimbledon sa práve začal, my budeme dianie v Londýne pozorne sledovať, lebo si to v každomprípade zasluhuje.