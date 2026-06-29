V príhovore k verejnosti prezident Srbska Aleksandar Vučić predstavil balík nových opatrení na zlepšenie životnej úrovne občanov v hodnote viac ako 600 miliónov eur. Ako povedal, tento balík zasiahne viac ako tri milióny občanov, pričom nebude potrebné žiadne nové zadlžovanie.
Podľa jeho slov, lieky, ktoré občania používajú v rámci pravidelnej terapie, budú lacnejšie a na tento účel štát vyčlení 80 miliónov eur.
Oznámil aj distribúciu 30 000 poukazov v hodnote 10 000 dinárov pre dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok do 80 000 dinárov. Poukazy bude možné využiť na domáci cestovný ruch na akomkoľvek mieste v Srbsku – na kúpeľnú a horskú turistiku, ako aj na dovolenku pri jazerách a riekach.
„Viac ako 1 033 000 či 1 034 000 dôchodcov bude mať právo prísť si po tieto poukazy,“ povedal prezident a spresnil, že tých, ktorých príjmy presahujú 80 000 dinárov, je približne 300-tisíc. Avizoval, že tentoraz bude distribúcia prebiehať pod prísnou kontrolou, aby sa predišlo zneužívaniu z minulosti. Podľa jeho slov poukazy predtým končili v rukách malého počtu ľudí, ktorí s nimi obchodovali, namiesto toho, aby sa dostali k samotným dôchodcom.
„Tentoraz to dôchodcom rozdelíme za pomoci striktnej kontroly, teda pod dohľadom príslušných bezpečnostných služieb. Pôjde to cez poštu, ale pod prísnou kontrolou Bezpečnostno-informačnej agentúry,“ zdôraznil.
V rámci nového balíka finančnej podpory dostanú poberatelia sociálnej pomoci jednorazový príspevok vo výške 25 000 dinárov. Prezident taktiež uviedol, že príjemcovia prídavku na dieťa dostanú 25 000 dinárov na každé dieťa a rovnakú sumu získajú aj poberatelia príspevku pre vojnových veteránov.
„Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok do výšky minimálneho dôchodku 31 000 dinárov, dostanú jednorazový príspevok vo výške 35 000 dinárov. Tí, ktorí poberajú dôchodok od 31 092 dinárov do 56 851 dinárov, dostanú jednorazovú platbu vo výške 27 500 dinárov, zatiaľ čo tí, ktorí majú nadpriemerný dôchodok, dostanú 20 000 dinárov,“ oznámil prezident Srbska.