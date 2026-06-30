Správa pre agrárne platby Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na chov teliat na výkrm. Žiadosti sa podávajú do 29. júla, a to prostredníctvom platformy eAgrar, respektíve portálu ePodsticaji.
Nárok na dotácie majú právnické osoby, podnikatelia a fyzické osoby – vedúci komerčného rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom upravujúcim dotácie v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka a ktorý v Registri poľnohospodárskych gazdovstiev obnovil registráciu na prebiehajúci rok pred podaním samotnej žiadosti o dotáciu. Podpora sa vzťahuje na kravy otelené v období od 1. apríla 2025 do 31. marca tohto roka.
Výška dotácie na jedno zviera predstavuje 20 000 dinárov.
Text verejnej výzvy je dostupný na webovej stránke Správy pre agrárne platby.