Pokiaľ ide o hádzanú, o reprezentačných podujatiach najčastejšie informujeme v zimnom období. V mužskej konkurencii sa Majstrovstvá sveta i Majstrovstvá Európy hrajú v januári a vo februári, zatiaľ čo ženy svetový šampionát, ako aj turnaj na Starom kontinente, tradične hrávajú na konci roka – v jesennom, resp. zimnom období.
Ak však berieme do úvahy mladšie kategórie hádzanárov a hádzanárok, situácia je iná. Práve letné obdobie je časom, keď sa organizujú medzinárodné súťaže.
Jedna taká prebieha práve teraz. Ide o Majstrovstvá sveta v hádzanej žien do 20 rokov. Je to v poradí 25. edícia MS hádzanárok v tejto vekovej kategórii. Podobne ako aj v seniorskej konkurencii má turnaj bienálny charakter, čiže koná sa každé dva roky pod záštitou Medzinárodnej hádzanárskej federácie.
Turnaj sa koná v Číne od 24. júna do 5. júla, pričom hostiteľským mestom je Jinzhong. Pre Čínu je to po roku 1999 druhá organizácia tohto podujatia. Po rozšírení v roku 2022 sa na ňom už po tretíkrát zúčastňuje 32 tímov. Ako kvalifikácia poslúžili kontinentálne šampionáty, ktoré prebehli od júla 2025 do apríla 2026. Čína sa ako hostiteľ kvalifikovala automaticky, kým Kanada a Turecko sa na turnaj vrátili po dlhej absencii.
Šampionát sa už dostal po druhé kolo a pre nás je najdôležitejšie to, že Srbsko dosiahlo výborný úspech a už pred posledným zápasom skupiny má zabezpečené štvrťfinále. Naša selekcia totiž v pondelok porazila Švédsko výsledkom 24 : 23, a tak vlastne spolu s Francúzskom stojí v čele tabuľky svojej skupiny so štyrmi získanými bodmi, zatiaľ čo sú Švédsko a Rakúsko eliminované a zatiaľ nezískali ani bod.
Proti Švédsku prehrávalo Srbsko na polčase až 10 : 15, ale v druhej časti naše mladé hádzanárky začali hrať omnoho lepšie a postupne sa v úplnosti do zápasu vrátili. Otvorenie bolo katastrofálne, Švédky viedli 7 : 1, potom aj 10 : 3, ale sa Srbsku po koniec prvej časti predsa len podarilo dostať po ako-tak akceptovateľný mínus. A v druhej časti potom akoby sa na palubovku vrátil celkom iný tím. Sériou 5 : 0 Srbsko vyrovnalo, potom sa neskoršie aj ujalo vedenia.
Švédky znovu odpovedali lepšou hrou, znovu viedli, a to 23 : 21, ale v záverečných minútach séria 3 : 0 priniesla našim dievčatám triumf a zároveň postup medzi osem najlepších.
V poslednom kole sa stretnú Srbsko a Francúzsko už v utorok a to stretnutie rozhodne o tom, kto postúpi z prvého a kto z druhého miesta.
Srbsko ešte v základnej skupine dosiahlo tri triumfy – najprv proti Paraguaju, potom proti Angole a nakoniec aj proti Rakúsku.
V závislosti od toho, ako sa skončí zápas s Francúzskom, nastúpi Srbsko vo štvrťfinále proti Dánsku alebo Čiernej Hore, keďže je aj v tejto skupine pred posledným kolom jasné, že spomenuté dve selekcie postupujú.
Štvrťfinále majú vo vrecku aj Nemecko a Španielsko v skupine II, kým je všetko otvorené ešte len v skupine IV, v ktorej všetky selekcie majú dva body a posledné kolo rozhodne o postupujúcich.
Na predchádzajúcich U20 dámskych Majstrovstvách sveta Srbsko zažilo debakel a tri ťažké prehry v základnej skupine, takže je tohtoročný výkon veľkým posunom.
Spomeňme ešte aj to, že je štvrťfinále na programe 2. júla a obhajcom titulu je Francúzsko, ktoré vo finále v roku 2024 v Skopje porazilo Maďarsko výsledkom 29 : 26 a získalo premiérovú trofej v konkurencii hádzanárok do 20 rokov.