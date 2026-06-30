1876 – Srbsko vyhlásilo vojnu Tureckej ríši, aby podporilo povstanie srbského ľudu v Hercegovine, Bosne a v oblasti Raška.
1885 – členovia zrušenej Matice slovenskej predložili cisárovi Františkovi Jozefovi I. Prestolný prosbopis, ktorého cieľom bolo dosiahnuť obnovenie činnosti Matice.
1894 – v Londýne bol oficiálne otvorený Tower Bridge.
1905 – Albert Einstein publikoval článok Zur Elektrodynamik bewegter Körper, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity.
1908 – na východnej Sibíri padol meteor, ktorý spôsobil obrovský výbuch a zemetrasenie, ktoré bolo cítiť aj v strednej časti Európy.
1908 – začal sa používať tiesňový signál SOS.
1909 – narodil sa spisovateľ a štátnik Juan Bosch Gavinho, prezident Dominikánskej republiky od februára do septembra 1963, keď bol zvrhnutý počas vojenského prevratu.
1913 – Náhlym nočným útokom bulharskej Štvrtej a Piatej armády na srbské pozície bola spustená druhá balkánska vojna a začala sa bitkou pri Bregalnici.
1934 – Adolf Hitler zlikvidoval svojich politických rivalov vo vlastnej strane, v akcii Noc dlhých nožov.
1944 – narodil sa slovenský básnik Ivan Štrpka, príslušník básnickej skupiny Osamelí bežci.
1966 – narodil sa bývalý americký boxer Mike Tyson, držiteľ dvoch titulov v ťažkej váhe.
1985 – narodil sa americký plavec Michael Phelps, držiteľ 16 olympijských medailí.
1993 – Slovensko vstúpilo do Rady Európy.
1997 – Hongkong sa po 156 rokoch britskej koloniálnej správy opäť stal neoddeliteľnou súčasťou Číny.