V sobotu 27. júna členky Združenia žien Jánošíčanka usporiadali v poradí 18. ročník svojho tradičného podujatia Deň višní. Ako nás informovala predsedníčka združenia Miluša Chrťanová, vysoké teploty neboli prekážkou, aby sa zhromaždil pekný počet vystavovateľov a návštevníkov.
Na podujatí sa zúčastnili okrem domácich Jánošíčaniek aj členky združení zo Starej Pazovy, z Kysáča, Báčskeho Petrovca, Lalite, Kovačice, Padiny a Vojlovice, ako aj z dedín patriacich do Obce Alibunár – z Alibunára, Banátskeho Karlovca, Vladimirovca, Seleuša, Dobrice a Nového Kozjaka.
Návštevníci mohli ochutnať rôzne špeciality z višní, od tradičných koláčov a džemov až po domáce likéry a sirupy.
Program pozostával z výstavnej, kultúrno-umeleckej a zábavnej časti. Hudobnými bodmi vystúpili v ňom členky domáceho združenia žien, ako aj členky cirkevného spevokolu Glória pri SEAVC Jánošík. Pre túto príležitosť v Etno izbe nainštalovali výstavu, ktorá bola venovaná uterákom, z ktorých niektoré pochádzajú až zo roku 1933. Autorkami výstavy sú Mariena Megová a Anna Pániková.
Nechýbala ani zábavná časť, ktorú pomenovali Hry bez hraníc. Tie pozostávali zo súťaží v rýchlom jedení višní, v lúpaní višní, ako aj v nosení višní na lyžičke, po ktorých podujatie pokračovalo spoločnou večerou, hudbou a tancom.
Podujatie podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obec Alibunár.