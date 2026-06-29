Dnes zasadajú výborníci Zhromaždenia Mesta Nový Sad. Pred začiatkom zasadnutia primátor Nového Sadu Žarko Mićin zdôraznil, že pred výborníkmi je niekoľko dôležitých tém, pričom jednou z nich je rozhodnutie o záverečnom účte Mesta Nový Sad.
„Ukazuje to, že rozpočet bol v minulom roku dobre naplánovaný. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami potvrdzuje, že máme prebytok vo výške päť miliárd dinárov, čo nám umožní stavať nové školy, škôlky a cesty. Príjmy z daní dosiahli výšku 31,8 miliardy dinárov, pričom v roku 2012 to bolo len 10 miliárd dinárov. To svedčí o tom, ako mesto pokročilo a ako vzrástla kúpna sila obyvateľstva. Zaznamenávame aj nárast počtu platcov dane z nehnuteľností. V tejto oblasti sú príjmy do rozpočtu o päť miliárd vyššie ako v roku 2012,“ uviedol Mićin.
Jedným z bodov programu je aj Rozhodnutie o programe bytovej podpory vo verejnom vlastníctve na Ulici Momčila Tapavicu, lamela 3.
„Verejná súťaž bude vyhlásená už čoskoro. Výzva je pripravená a požiadam o to, aby bola zverejnená v septembri. Mesto bude predávať 70 bytov za veľmi výhodných podmienok, pričom občania ich budú môcť odkúpiť v 240 mesačných splátkach alebo jednorazovou platbou, a to bez účasti. Novinkou je, že sme vyčlenili 6 bytov pre osamelých rodičov so zdravotným postihnutím a 20 bytov pre rodičov detí s vývinovými poruchami, invaliditou alebo trpiacich zriedkavými chorobami,“ zdôraznil.
Zároveň dodal, že podmienkami na kúpu bytu na Ulici Momčila Tapavicu sú, aby bol uchádzač občanom Srbska, nevlastnil žiadnu nehnuteľnosť na svoje meno a mal trvalý pobyt na území Mesta Nový Sad.