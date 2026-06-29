Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici v spolupráci so všetkými lokálnymi spolkami, klubmi, združeniami, cirkevným zborom a Základnou školou 15. októbra pripravil pre tohtoročné celodedinské oslavy Dni Pivnice mimoriadne pestrý program. Prvý slávnostný víkend ponúkol podujatia, ktoré oslovili všetky vekové kategórie a zaplnili dedinu neopakovateľnou atmosférou.
Oslavy odštartovali v piatok 26. júna výtvarným táborom na pôde základnej školy, kde mladí umelci predviedli svoju kreativitu. Program v ten istý deň pokračoval tradičným koncertom vážnej hudby. Pred zaplneným hľadiskom sa predstavilo 17 talentovaných žiakov navštevujúcich hudobné školy, ktorí hrou na klavíri, husliach, flaute, gitare a viole potešili prítomných milovníkov umenia. Súčasťou večera bolo aj vyhodnotenie fotografickej súťaže pre žiakov a študentov, zameranej na zachovanie kultúrnej identity dediny. Témou tohto ročníka bol Šport v minulosti, pričom zaslané historické zábery zmapovali bohatú tradíciu miestneho športu od založenia Sokolskej jednoty v roku 1922 až po futbalové začiatky klubov Jánošík a Slávia.
Sobotňajšie dopoludnie patrilo ruchu v centre dediny, kde sa na miestnom trhovisku konal bazár domácich výrobkov. Svoje gastronomické špeciality, dekoratívne predmety, umelecké diela či rastliny prezentovali domáci Pivničania, ako aj hostia z okolitých dedín na 22 predajných stánkoch. Hoci cez víkend panovalo mimoriadne horúce počasie, návštevníkov to neodradilo a prišli podporiť lokálnych producentov. O kulinársky zážitok sa už tradične postarali členky Spolku pivnických žien, ktoré pre prítomných navarili vynikajúcu plnenú papriku. Pre najmladších boli v priestoroch školy Malac genijalac pripravené kreatívne dielne a maľovanie na tvár.
Nedeľa bola programovo najnabitejším dňom. Od ranných hodín na nádvorí Loveckého domu prebiehali Poľovnícke kotlíkové hody s podtitulom Od lovu k tanieru, kde si záujemcovia mohli zakúpiť aj srnčí paprikáš. Tohto roku sa gastronomickej súťaže zúčastnilo 23 tímov z Pivnice, Ratkova, Savinho Sela, Kosančića, Tovariševa, Silbaša, Hložian, Kulpína, Kysáča a tri skupiny z Červeníka zo Slovenska. Spoločne bolo 250 účastníkov. Podľa komisie najlepší kotlík z diviny uvarili členovia PS Hložany, druhí boli Kysáčania a tretí Kulpínčania. Organizátorom gastronomického podujatia bol Poľovnícky spolok Bažant Pivnica. Predpoludním sa v evanjelickom chráme Božom konali slávnostné služby Božie.
Popoludnie sa nieslo v znamení divadelnej histórie a hlbokej úcty k predkom. Ochotnícke divadlo Janka Čemana v divadelnom salóne Domu kultúry usporiadalo otvorenie spomienkovej výstavy fotografií s názvom DIDA dáva divy – spomienky na Jozefa Chrčeka a Jána Kmeťka. Podujatie bolo venované 5. výročiu predčasného odchodu dvoch divadelných velikánov, ktorí v roku 2021 opustili tunajšie divadelné dosky. Výstava, ktorú slávnostne otvorili za hudobného sprievodu Klubu klasickej gitary Akord z Báčskej Palanky, ponúka pohľad na ich bohatú hereckú, režijnú a organizačnú činnosť prostredníctvom archívnych záberov.
Prvý víkend osláv vyvrcholil v nedeľu večer v sále Domu kultúry honosným kultúrno-umeleckým programom. Na javisku sa vystriedali staršie i mladšie tanečné zložky DFS Ratolesť a FS V pivnickom poli, mužská a ženská spevácka skupina SKUS Pivnica, KUS Zlatne strune, Tanečný klub z Nového Sadu (ktorý oslavuje 20 rokov existencie a v Pivnici od tohto roku úspešne otvoril novú zložku), Dance fitness a členovia školskej Ritmiky. Prednesom básne Pavla Žihlavského program obohatila Klára Keravicová a moderátorsky aj Ema Pudelková a Kristián Baďura. Organizátorom programu bol MOMS Pivnica.
Na svoje si počas víkendu prišli aj športoví nadšenci, pre ktorých bol na štadióne FK Slávia pripravený Detský futbalový turnaj a priateľské zápasy domáceho klubu s hosťujúcim klubom TJ Slovan Červeník zo Slovenska.