Vlna horúčav bude pokračovať až do polovice týždňa, pričom maximálna predpovedaná teplota vo väčšine miest dosiahne 36 až 39 stupňov Celzia, informoval Republikový hydrometeorologický ústav (RHMZ).
Červená meteorologická výstraha platí pre Banát, Báčku, Sriem, Belehrad, západné, juhozápadné, východné a juhovýchodné Srbsko, ako aj pre Šumadiju a Pomoravie.
V stredu 1. júla sa očakáva mierny pokles teploty, ale stále bude veľmi teplé počasie s hodnotami okolo 35 °C, kým od štvrtka 2. júla sa predpovedajú denné teploty pod 30 °C.
Na Dunaji pri Bezdane a po prúde od Nového Sadu, na Sáve pri Belehrade a na Tise pri Titeli sa budú vodné stavy v najbližších dňoch pohybovať okolo a mierne pod úrovňou nízkej plavebnej hladiny.
Vlna horúčav môže v nasledujúcich dňoch prispieť k zvýšenému riziku vzniku a šírenia požiarov na otvorených priestranstvách. Riziká budú najvýraznejšie v regiónoch s najväčším deficitom pôdnej vlhkosti, respektíve s najväčším nedostatkom zrážok z predchádzajúceho obdobia.