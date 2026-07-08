Verejnú linkovú dopravu cestujúcich v mestskej a prímestskej doprave na území Obce Stará Pazova od pondelka 6. júla zabezpečuje spoločnosť Stela – Obrenovac.
Po viac ako desiatich rokoch sa týmto vyrieši problém verejnej prepravy v Staropazovskej obci. Od pondelka cestujúcich podľa stanoveného cestovného poriadku prepravujú nové autobusy, a to úplne zdarma.
Občanom je k dispozícii celkovo osem autobusových liniek, ktoré spájajú všetky dediny obce, železničné stanice a priemyselné zóny. Linka 1, ktorá sa križuje s ďalšími siedmimi linkami, má konečnú zastávku pri Letisku Batajnica, odkiaľ sa môžu cestujúci autobusom číslo 706 e napojiť aj na systém GSP Belehrad.
Príslušné orgány vyzývajú občanov, aby sa včas informovali o časoch odchodov autobusov a presné zastávky sú žltou farbou vyznačené na vozovkách. Kompletný cestovný poriadok všetkých liniek je dostupný na oficiálnej stránke Obce Stará Pazova.