Vzhľadom na avizovanú novú vlnu vysokých teplôt a zvýšené riziko vzniku požiarov na otvorenom priestore Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva apeluje na všetkých poľnohospodárskych výrobcov, aby nepálili strniská, pozberové zvyšky, odpad ani rastlinný materiál. Táto prax predstavuje vážne nebezpečenstvo pre ľudské životy, majetok, poľnohospodársku pôdu i životné prostredie a zároveň je zákonom zakázaná.
„V podmienkach vysokých teplôt, sucha a zvýšeného rizika požiarov môže aj ten najmenší plameň spôsobiť rozsiahly požiar. Oheň sa z polí veľmi rýchlo šíri na okolité plodiny, ovocné sady, lesy, obytné i hospodárske objekty a zanecháva za sebou nedozerné škody. Okrem priameho rizika vzniku požiarov spôsobuje vypaľovanie strnísk aj trvalé škody na poľnohospodárskej pôde. Ničí sa organická hmota, humus a prospešné mikroorganizmy, ktoré tvoria základ úrodnosti pôdy. To vedie k znižovaniu výnosov, degradácii pôdy a zvýšenej erózii,“ uvádza sa v oznámení ministerstva.
Pripomíname, že Zákon o ochrane pred požiarmi a Zákon o poľnohospodárskej pôde ustanovujú peňažné pokuty za vypaľovanie strnísk a rastlinných zvyškov na otvorenom priestranstve. Okrem finančných sankcií môžu poľnohospodárske hospodárstva, ktoré porušia predpisy, prísť aj o nárok na štátne podpory v súlade s platnými právnymi predpismi.