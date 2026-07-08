Spoločnosť Google dnes oznámila rozsiahlu aktualizáciu obsahu služby Street View v Srbsku v rámci širšej obnovy, ktorá zahŕňa celý balkánsky región. Nové snímky vo vysokom rozlíšení zachytávajú mestá, obce, prírodné lokality aj kultúrne pamiatky, čím používateľom umožňujú presnejšie objavovať krajinu a lepšie sa v nej orientovať.
Na území miest a obcí bolo nasnímaných viac ako 68 000 kilometrov ciest, vďaka čomu ponúka služba Google Street View aktuálnejší pohľad na Srbsko v Google Mapách.
Táto aktualizácia prispieva aj k digitálnemu zachovaniu a lepšej dostupnosti bohatého kultúrneho dedičstva Srbska. Používatelia môžu virtuálne navštíviť lokality zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO vrátane kláštorov Studenica a Sopoćani, ako aj významné historické pamiatky, napríklad Smederevskú pevnosť či jedinečný geologický útvar Đavolja varoš.
Služba Street View umožňuje virtuálne objavovať rôzne miesta, plánovať cesty a zoznámiť sa s destináciami ešte pred ich návštevou.
Ak chcete objavovať Srbsko prostredníctvom služby Street View, otvorte Mapy Google na počítači alebo mobilnom zariadení, vyhľadajte miesto, ktoré chcete navštíviť, a presuňte žltú ikonu Pegman na modrú čiaru, čím otvoríte zobrazenie Street View. Viac informácií o službe Street View nájdete na stránke Google Street View.