Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol so zástupcami Národnej aliancie pre miestny ekonomický rozvoj (NALED) a siete Etno mreža.
Hovorili o konkrétnych krokoch na zvýšenie efektívnosti štátu, zlepšenie kvality služieb poskytovaných občanom a podnikateľom, ako aj o podpore národných hodnôt.
Vymenili si názory na pokračovanie spolupráce s vládou Srbska, mestami a obcami pri realizácii reforiem štátnej správy. Osobitnú pozornosť venovali zlepšeniu koordinácie medzi štátnymi inštitúciami a organizáciou NALED pri programoch, ktoré prispejú k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov, vytvoreniu priaznivejšieho podnikateľského prostredia a rýchlejšiemu rozvoju miestnych samospráv. Rokovali aj o posilnení spolupráce v oblastiach ochrany životného prostredia, zdravotníctva a potravinárskeho priemyslu.
So zástupcami siete Etno mreža Vučić diskutoval o zachovaní a propagácii kultúrneho dedičstva Srbska, tradičných remesiel a národných hodnôt, ako aj o možnostiach spolupráce s výstavou EXPO Belehrad 2027 pri prezentácii bohatého kultúrneho dedičstva Srbska a všetkého.