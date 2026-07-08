Na rokovaní veľvyslancov členských štátov Európskej únie o Srbsku sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus o otvorení Klastra 3, uvádza portál RTS. Osem členských štátov naďalej neakceptuje argumenty Európskej komisie, podľa ktorých Srbsko dosiahlo pokrok v kľúčových oblastiach právneho štátu. Írsko ako predsedajúca krajina Rady EÚ rozhodne, kedy a či sa uskutoční ďalšia diskusia.
Veľvyslanci členských štátov EÚ dnes rokovali o non-paperi Európskej komisie, v ktorom sa odporúča otvorenie Klastra 3 v prístupových rokovaniach so Srbskom. Počas diskusie sa osem krajín vyslovilo proti otvoreniu tohto klastra.
Proti boli Belgicko, Holandsko, Švédsko, Bulharsko, Chorvátsko, Luxembursko, Lotyšsko a Dánsko. Ako hlavné dôvody uviedli nedostatočný pokrok v oblasti právneho štátu a nezosúladenie srbskej zahraničnej politiky so zahraničnou politikou EÚ, konkrétne nezavedenie sankcií voči Rusku.
Európska komisia odporučila Rade EÚ, aby v júli otvorila Klaster 3 v prístupových rokovaniach so Srbskom. Vo svojom odporúčaní zohľadnila úsilie Srbska v kľúčových oblastiach a konštatovala, že v súčasnosti je zabezpečená celková rovnováha potrebná na uskutočnenie tohto kroku.