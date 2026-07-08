Predseda vlády Srbska Đuro Macut včera viedol zasadnutie Rady pre koordináciu aktivít a opatrení pre rast hrubého domáceho produktu (HDP), na ktorom sa diskutovalo o makroekonomických a ďalších kľúčových výzvach so zameraním na aktuálne ekonomické ukazovatele a ďalšie priority hospodárskej politiky.
Na zasadnutí sa dospelo k záveru, že Srbsko naďalej zaznamenáva stabilné makroekonomické výsledky, že ročná inflácia v júni 2026 bola 2,7 percenta a že patrí medzi najnižšie v Európe. Členovia Rady pre HDP preskúmali aktuálnu situáciu podľa sektorov, predložili premiérovi Macutovi makroekonomický prehľad a stav kapitálových projektov, ako aj správu o aktivitách na identifikáciu dôležitých spoločností v oblasti priemyselnej výroby.
Pokiaľ ide o jednotlivé ukazovatele, konštatovali, že v máji 2026 cestovný ruch zaznamenal medziročný nárast počtu prenocovaní, ktorý predstavoval 5,5 percenta, zatiaľ čo počet prenocovaní zahraničných turistov sa zvýšil o 9,3 percenta.
V máji tohto roka sa maloobchodný predaj zvýšil o 6,2 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, zatiaľ čo v sektore exportu a importu za obdobie január – máj tohto roka export vzrástol o 7,7 percenta a import o jedno percento.
Priemerná čistá mzda dosiahla 1 038 eur s reálnym rastom 11,5 percenta na medziročnej báze.
Premiér uviedol, že vláda je naďalej odhodlaná zachovať makroekonomickú stabilitu, zlepšiť podnikateľské prostredie a posilniť partnerstvá s ekonomikou. Zdôraznil, že opatrenia, ktoré podporujú investície, export a zamestnanosť, budú pokračovať. V nasledujúcom období zostáva hlavným zameraním ďalší rast životnej úrovne občanov, posilnenie priemyselnej základne a investícií a zároveň zachovanie makroekonomickej stability.
Zdroj: srbija.gov.rs