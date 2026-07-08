Európska komisárka pre rozširovanie Marta Kosová uviedla, že Európska komisia odporúča otvorenie Klastra 3 vzhľadom na pozitívne zmeny, ktoré Srbsko dosiahlo. Spravodajca Tonino Picula počas svojho vystúpenia zopakoval viaceré výhrady voči Srbsku a vláde v Belehrade a vyzval Európsku komisiu, aby pozastavila vyplácanie finančných prostriedkov v rámci Plánu rastu pre západný Balkán.
„Od predstaviteľov vlády v Belehrade sme počuli jasné záväzky, že ich cieľom je členstvo v Európskej únii, no musíme vidieť, že reformy sa aj skutočne realizujú. Pred dvoma týždňami parlament urobil krok správnym smerom a opravil justičné zákony z januára. Je dôležité uskutočniť volebné reformy a pripraviť prijatie významných zákonov,“ povedala Marta Kosová na začiatku rozpravy.
Podľa jej slov musí Srbsko prijať jasné strategické rozhodnutia a zosúladiť svoju politiku s politikami Európskej únie. Zdôraznila tiež, že práve vďaka pozitívnym zmenám Európska komisia odporučila otvorenie Klastra 3.
Spravodajca Tonino Picula povedal, že sa zasadzuje za preprogramovanie existujúcich aj budúcich finančných prostriedkov Európskej únie s cieľom posilniť podporu reformy justície, úsilia v boji proti korupcii, nezávislých médií, organizácií občianskej spoločnosti a nezávislého kultúrneho sektora.
„Rád by som pripomenul, že politika privierania očí pred autokratmi počas posledných približne desiatich rokov podporovala nepriaznivý vývoj. Preto sa dnes nemusíme pýtať, ako by dopadlo referendum o vstupe Srbska do Európskej únie. Nízka podpora členstva má viacero dôvodov a patrí k najnižším v regióne, keďže protieurópska rétorika sa využíva už celé roky,“ povedal Picula a zároveň vyhlásil, že presadzovanie otvorenia Klastra 3 považuje za nesprávny krok.