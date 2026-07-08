1436 – Bratislave udelil uhorský kráľ Žigmund Luxemburský erbovú listinu, ktorou mestu potvrdil právo užívať svoj znak.
1497 – portugalský moreplavec Vasco da Gama vyplával so štyrmi loďami z Lisabonu s cieľom nájsť novú cestu do Indie.
1817 – narodil sa v Dolnom Kubíne katolícky kňaz, jazykovedec, redaktor, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov národného hnutia v 19. storočí Andrej Radlinský.
1838 – narodil sa nemecký konštruktér a vynálezca vzducholode Ferdinand von Zeppelin.
1839 – narodil sa americký priemyselník, naftový magnát, finančník a filantrop John Davison Rockfeller.
1875 – narodil sa Rudolph Archibald Reiss,kriminológ a veľký priateľ srbského národa.
1889 – začal vychádzať americký denník Wall Street Journal.
1920 – mestu Šabac bolo slávnostne udelené francúzske vyznamenanie Vojnový kríž za hrdinstvo a utrpenie jeho obyvateľstva v 1. svetovej vojne.
1935 – zomrel v Martine spisovateľ Samuel Cambel.
1952 – založili Vysokú školu technickú v Košiciach. V roku 1991 sa premenovala na Technickú univerzitu.