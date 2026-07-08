Do konca futbalového šampionátu sveta už zostalo len osem zápasov – štyri štvrťfinálové, dva semifinálové, duel o tretie miesto a veľké finále.
Po fakticky celom mesiaci, keď sme sledovali minimálne jeden zápas denne, dostali sme sa k prvému voľnému dňu na Mundiale. Pred nami je totiž prestávka medzi osemfinále a štvrťfinále.
Prvý zápas nasledujúceho eliminačného kola zohrajú vo štvrtok o 22. hodine podľa stredoeurópskeho času Francúzsko a Maroko. Nasledovať bude piatkový zápas medzi Španielskom a Belgickom, v sobotu vo štvrťfinále vystúpia Nórsko a Anglicko, kým je duel Argentína – Švajčiarsko na programe v noci na nedeľu podľa stredoeurópskeho času.
Zároveň sú dohrané všetky zápasy v Kanade a v Mexiku, takže stretnutia sa teraz budú hrať len na štadiónoch v USA.
Keď sa vrátime k eliminačným kolám, slovo, ktoré ich najlepšie opisuje je – kontroverzia. A veru kontroverzných rozhodnutí v osemfinále bolo niekoľko.
Najprv famózne odročenie trestu z červenej karty v zápase USA – Bosna a Hercegovina. Americký útočník Folarin Balogun dostal červenú kartu v zápase s našimi západnými susedmi, ale aj sám americký prezident Donald Trump vyhlásil, že volal vedúcemu človekovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby červená karta nejako bola „suspendovaná“ a aby Balogun hral v osemfinále s Belgickom. Infantino neskoršie uviedol, že rozhodnutie FIFA vyjsť v ústrety americkému tímu a povoliť Balogunovi hrať bolo schválené samostatne a bez vplyvov zo strany. Tak Balogun proti Belgicku hral, ale nepomohol svojej selekcii, ktorá predsa len bola eliminovaná po prehre 1 : 4.
Po takom celkom nečakanom rozhodnutí FIFA začali sťažnosti len pribúdať. Reagoval belgický futbalový zväz, Francúzi žiadali, aby bola zrušená žltá karta, ktorú dostal Olise a aj Futbalový zväz Chorvátska tiež informoval, že pošle FIFA oficiálny list a sťažnosť na vypadnutie v zápase s Portugalskom, ktorý tiež poznačili veľmi intrigové rozhodnutia.
A nie je to všetko. Po utorkovom osemfinále medzi Argentínou a Egyptom s konaním rozhodcu boli veľmi nespokojní Egypťania, ktorí nakoniec prehrali výsledkom 2 : 3, po tom, ako mali náskok 2 : 0 až po 79. minútu. Argentína tlačila, nakoniec dala tri góly a postúpila. Veľmi nahnevaní na rozhodcu, ale aj celú FIFA boli tréner egyptskej reprezentácie Hossam Hassan, ale aj strelec druhého ich gólu Mostafa Ziko, ktorý jasne po zápase povedal, že je podľa neho Mundial vopred dohodnutý a odkázal FIFA, aby trofej už teraz udelila Argentíne.
Pravdepodobne aj neutrálnym fanúšikom všetky tieto rozhodnutia vyvolávajú nepríjemné pocity a nedá sa vyhnúť dojmu, že sa VAR skutočne využíva selektívne. Napríklad ešte v prvom kole mal Messi proti Alžírsku dostať červenú kartu pre neopatrný zásah na nohu súpera, ale vtedy VAR ani nereagoval a Messi nedostal ani žltú kartu. A do tretice – predsedu FIFA Gianniho Infantina vidieť v kádroch fakticky na každom zápase, čo znamená, že počas trvania Mundialu súkromným lietadlom precestoval tisíce kilometrov. Preto je veľmi pokrytecky zo strany FIFA a podobných organizácii vôbec hovoriť o tom, že prihliadajú na ekológiu a ochranu prírody a životného prostredia.
No, keď sa vrátime k striktne futbalovým témam, možno konštatovať, že najväčší favoriti pred začiatkom turnaja postúpili medzi osem najlepších. Sú to Francúzsko, Španielsko a Argentína. Svoju rolu favorita z tiene potvrdili Nóri, ktorí eliminovali Brazíliu. Tá, z druhej strany, je jedným z najväčších rozčarovaní turnaja (znovu).
Brazília totiž poslednýkrát majstrom sveta bola v roku 2002, na titul bude čakať najmenej do roku 2030 a zdá sa, že z niekdajšieho giganta zostalo iba meno. Švajčiarsko vyrovnalo svoj najväčší úspech a dostalo sa do štvrťfinále prvýkrát po roku 1954, Maroko je skutočne seriózna selekcia a asi svoj najväčší potenciál ukážu o štyri roky, keď budú spoluorganizátorom Mundialu.
Škoda, že turnaj poznačuje množstvo nefutbalových momentov, ale za to zodpovednosť výlučne nesie FIFA a jej vedúce orgány. Čo sa za všetkým skrýva, sa sotvaže kedysi dozvieme, ale stále viac sú opodstatnené vyhlásenia fanúšikov, ktorí odkazujú, že niekde začiatkom 21. storočia Mundial, ale aj sám futbal začali drasticky strácať svoje čaro.