Tradične trojité oslavy Kulpína – Deň Kulpína, Predslávnosťové dni v Kulpíne a Svadba voľakedy a dnes – sa tohto roku uskutočnia v dňoch 24. až 26. júla.
Na ďalšom pracovnom stretnutí venovanom príprave osláv, ktoré sa konalo včera podvečer, boli podrobnejšie dohodnuté organizačné a programové záležitosti. Zasadnutie sa uskutočnilo za prítomnosti predsedníčky Obce Báčsky Petrovec Viery Krstovskej so spolupracovníčkou, ako aj predstaviteľov MS Kulpín, spolkov a združení z Kulpína. Na organizácii osláv sa podieľajú Obec Báčsky Petrovec, MS Kulpín, MOMS Kulpín, Poľovnícky spolok Fazan Kulpín, Spolok kulpínskych žien, KUS Zvolen Kulpín, kluby: rybársky, šachový, futbalový a ďalšie miestne združenia a spolky. Najväčšia časť kultúrnych programov osláv bude v areáli Poľovníckeho domu Poľovníckeho spolku Fazan Kulpín.
Tohto roku si Kulpínčania pripomenú aj jubileum – 20. výročie podpísania zmluvy s bratskou Riečkou, ktorej predstavitelia sú pozvaní aj na tohtoročné oslavy. Do programu sa aktívne zapojí aj Spolok kulpínskych žien. Jeho členky zorganizujú podujatie Svadba voľakedy a dnes, ktoré si zároveň pripomenie 20. výročie svojho vzniku.
Tradičný večerný galakoncert ústredných osláv sa uskutoční v sobotu 25. júla o 20. hodine na javisku v areáli Poľovníckeho domu. V programe vystúpi domáci KUS Zvolen a Mužská spevácka skupina Lidovec zo Slovenska. Predtým o 18. hodine bude Detský galakoncert domáceho KUS Zvolen a ako hosťujúce vystúpia deti KUS Đuru Jakšića z Maglića. O 19. hodine v interiéri PS otvoria tri výstavy: výstavu obrazov z jubilejného 10. Slovenského výtvarného tábora, etnografickú výstavu pripravia kulpínske spolkárky a výstavu Múzea vojvodinských Slovákov.
V nedeľu 26. júla bude tradičná súťaž poľovníkov v streľbe do hlinených terčov a tiež pútavá gastronomická súťaž vo varení poľovníckeho paprikáša, o ktorú je veľký záujem.
Týždeň pred ústrednými oslavami, teda v sobotu 18. júla, ako informoval predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža, tradične bude zorganizovaný jubilejný 10. Slovenský výtvarný tábor, tiež v areáli Poľovníckeho domu v Kulpíne. V ten istý deň budú súťažiť aj šachisti v areáli rybárskej chatky v Kulpíne.
Nebudú chýbať ani hudobné, rôzne športové a duchovné časti harmonogramu trojlístka kulpínskych koncojúlových osláv.