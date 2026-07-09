Obaly z použitých chemických prostriedkov na ochranu rastlín predstavujú druh odpadu, ktorý – v prípade, že sa neodkladá zodpovedajúcim spôsobom – predstavuje potenciálne riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie. Preto je potrebné dbať o systematické zbieranie, adekvátne odstraňovanie a recyklovanie alebo ničenie tohto druhu obalov.
V Obci Kovačica sa už viac rokov koná organizovaný zber obalov chemických prostriedkov, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve. Tohtoročná akcia bude v utorok 14. júla, a to v Padine pred Jahodárňou od 7.30 do 9.00, v Kovačici pred budovou Miestneho spoločenstva od 9.30 do 10.30 a v Debeljači na Jarmočisku od 11. do 12. hodiny.
Zber koná operatívna firma PWW s ústredňou v Niši, ktorá pracuje ako súčasť asociácie SECPA (Serbian Crop Protection Association). Akcia sa organizuje v spolupráci s Ekologickým hnutím Obce Kovačica.