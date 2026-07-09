Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obcou Kovačica a Základnou školou Mladých pokolení pozýva skladateľov, textárov, hudobných aranžérov i interpretov zapojiť sa do 28. ročníka Festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí.
Festival sa uskutoční v decembri a možno prihlásiť najviac dve autorské skladby. Ich hudobný charakter i textový obsah musia byť primerané detskému publiku, v slovenskom jazyku a musia byť určené pre interpretov do 14 rokov.
Všetky informácie o výzve sú dostupné na webovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.