Z dôvodu rekonštrukcie potrubia v potrubnej galérii starej filtračnej stanice vo vodárenskom závode Štrand v Novom Sade, ktorá bude prebiehať v piatok 10. júla od 8.00 do 18.00 h, očakáva sa znížený tlak vody alebo úplné prerušenie dodávky vody pre väčšinu odberateľov na celej báčskej strane mesta, ako aj v nižšie položených častiach Petrovaradína, informuje VKP Vodovod a kanalizácia.
Obnovenie pravidelného režimu zásobovania vodou a stabilizácia tlaku vo vodovodnej sieti sa očakávajú vo večerných hodinách.
Občanom budú k dispozícii cisterny s pitnou vodou, ktoré budú rozmiestnené na týchto miestach: Futocké trhovisko, Námestie slobody, Železničná stanica, Klinické centrum Vojvodiny, Klinika nefrológie a klinickej imunológie KCV a Špecializovaná nemocnica pre hemodialýzu.