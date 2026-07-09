Prezident Srbska Aleksandar Vučić v programe RTS reagoval na informáciu, že na rokovaní veľvyslancov členských štátov Európskej únie nebol dosiahnutý konsenzus o otvorení Klastra 3. Uviedol, že dve alebo tri krajiny boli rozhodne proti.
„Najviac ma mrzí, že naši ľudia pracovali usilovne a splnili všetko, čo od nás požadovala Európska komisia. Ukázali sme, že máme schopnosť rýchlo uskutočňovať reformy. Nemôžeme však zmeniť politickú vôľu. Hovoril som, že nastanú problémy a že nie všetko je založené na zásluhách, no nezostáva nám nič iné, len dúfať,“ povedal prezident Vučić.
Zdôraznil, že v krajine by sa mali viac sústrediť na výstavbu diaľnic a železničných tratí než na otváranie klastrov, pretože práve to má, ako povedal, priamy význam pre život občanov.
„Netvrdím, že otvorenie klastrov nie je dôležité – naopak, je veľmi dôležité. Ako vidíte, ani tou najlepšou možnou prácou to nie je vždy možné ovplyvniť. Nemusíme sa tým príliš trápiť, všetko je viac-menej v súlade s očakávaniami,“ uviedol.
Keď hovoril o vnútropolitických témach, uviedol, že balík opatrení na pomoc občanom bude predstavený v septembri, pričom očakáva, že sa tak stane ešte skôr, ako bolo pôvodne plánované. Zdôraznil, že okrem už avizovaných opatrení pre dôchodcov, veteránov, rodiny s chorými deťmi, jednorazovej finančnej pomoci, zníženia cien liekov, ako aj zvýšenia platov a dôchodkov, budú predstavené aj ďalšie opatrenia.
„Verím, že sa nám podarí občanov potešiť ešte niečím navyše. Zatiaľ to ešte nemôžem úplne konkretizovať, pretože stále posudzujeme, ako to bude vyzerať, ale verím, že potešíme všetkých plnoletých občanov Srbska. Musím ešte rozhodnúť, akým spôsobom to urobíme, pričom pôjde o prostriedky, ktoré nepochádzajú zo štátneho rozpočtu. Hovorím to hneď teraz, aby si nikto nemyslel, že to súvisí s voľbami alebo s niečím podobným,“ zdôraznil Vučić.
Na záver uviedol, že sa ešte zvažujú jednotlivé modely pomoci a očakáva, že verejnosť bude v najbližších dňoch oboznámená s podrobnosťami.