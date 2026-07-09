1357 – slávnostne bol položený základný kameň Karlovho mosta v Prahe.
1441 – zomrel flámsky maliar Jan van Eyck, jeden z najväčších európskych maliarov 15. storočia.
1578 – narodil sa uhorský a český kráľ, rímskonemecký cisár z dynastie Habsburgovcov Ferdinand II.
1609 – Rudolf II. vydal Majestát zaručujúci náboženskú slobodu v Čechách.
1654 – zomrel korunovaný kráľ uhorský, český a rímsky Ferdinand IV. Po svojom otcovi Ferdinandovi III. sa mal ujať vlády, ale v dôsledku kiahní predčasne zomrel.
1819 – narodil sa americký mechanik, technik, vynálezca prvého dvojstehového šijacieho stroja a majiteľ prvej továrne na šijacie stroje Elias Howe.
1877 – vo Wimbledone sa začal prvý tenisový turnaj.
1900 – britský parlament prijal zákon o Austrálskom zväze, ktorého členmi sa stali Nový Južný Wales, Viktória, Južná Austrália, Queensland a Západná Austrália.
1913 – víťazstvom srbského vojska nad bulharskými jednotkami skončila sa bitka pri Bregalnici, ktorá bola rozhodujúca pre víťazstvo Srbska v druhej balkánskej vojne nad Bulharskom.
1922 – Američan Johnny Weissmiller zaplával 100 metrov za 58,6 sekundy a stal sa prvým človekom, ktorý túto vzdialenosť preplával za menej ako minútu. Tento plavec sa neskoršie stal hercom. Známy je podľa úlohy Tarzana.
1968 – na chirurgickej klinike v Bratislave uskutočnila sa prvá transplantácia srdca nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a v poradí 24. na svete. Transplantované srdce síce začalo pracovať, ale po piatich hodinách pacientka zomrela.
1978 – japonský vlak pohybujúci sa na magnetickom vankúši dosiahol v skúšobnej jazde rýchlosť 290 kilometrov za hodinu, čím vytvoril rýchlostný rekord v tejto kategórii.