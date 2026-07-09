Druhé júlové číslo týždenníka je pripravené. Čitatelia si v ňom okrem pútavých pravidelných rubrík nájdu aj mesačnú magazínovú prílohu Mozaika. Na titulnej strane sú členky Ženského spolku Kovačica, ktorý oslávil 106. výročie pôsobenia.
V úvodnej rubrike Týždeň sa okrem prehľadu aktivít prezidenta republiky píše aj o 85. výročí vypuknutia protifašistického odboja, podpore interne vysídleným osobám v Obci Stará Pazova, ako aj podpore rodinám v Kovačici, ktoré dostali kočíky a poukážky. V Obci Báčska Palanka odmenili najlepších žiakov, medzi ktorými sú aj tri nositeľky Vukovho diplomu z Pivnice. Najlepších žiakov odmenili aj v Obci Báč, kde medzi najlepšími žiakmi sú aj Selenčania.
Na strane Kronika našich dní je rozhovor s učiteľkou a choreografkou Annou Halajovou z Padiny o 220. výročí tejto dediny.
Na stranách rubriky Naše dediny sa píše o večierku venovanom Cyrilovi a Metodovi v petrovskom chráme, o prípravách na koncojúlové oslavy Kulpína, účasti Laliťaniek na podujatí Tamburica v Deronji, ako aj o výročí Ženského spolku v Kovačici. Prinášame aj článok o úspešnom pestovaní marhúľ v Kysáči.
Na stranách Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy je rozhovor so Silviou Polihovou z Báča, ktorá oslovila zákazníkov svojou tvorbou.
V rubrike Kultúra si možno prečítať o siedmom Detskom výtvarnom tábore v Selenči, výstave obrazov rumunských umelcov v Združení petrovských výtvarných umelcov, ako aj o oslavách Dňa Selenče – 268 rokov založenia dediny.
Magazínová príloha Mozaika ponúka čítanie o osobnosti Františka Jozefa I., významnej osobnosti Petrovca, spisovateľovi Jánovi Čajakovi st. Je tu aj záverečná časť seriálu Príbeh kysáčskych divadelných dosiek.
Športové strany ponúkajú čítanie o Mundiále 2026, turnaji v malom futbale v Kovačici, Carp Cupe v Pivnici, ktorý mal rekordnú účasť.
Na záverečnej obálke sú víťazi tohtoročného FFTT v Hložanoch.