Medzinárodný dobrovoľnícky tábor v Golubinciach je známy pod názvom Oáza Golubinci. V tejto dedine patriacej do Staropazovskej obce sa v súčasnosti koná už štvrtý ročník tábora, ktorý prepája mladých ľudí z takmer celého sveta s lokálnou komunitou. Tábor sa koná od 6. do 19. júla a organizuje ho tamojšie Združenie Živimo zajedno v spolupráci s organizáciou Mladí výskumníci Srbska.
Hlavným poslaním tábora je podpora životnej a pracovnej komunity dospelých osôb s mentálnym znevýhodnením, ktoré v tejto dedine žijú a pôsobia. Náplň práce dobrovoľníkov je veľmi rozmanitá. Pracujú na veľkom pozemku, kde sa pestuje ovocie, zelenina a kvety. Podieľajú sa na údržbe areálu a obytného priestoru, zalievajú a okopávajú rastliny či kosia trávu. Veľký dôraz sa kladie aj na socializáciu, spoločné aktivity, hry a družbu. Zapájajú sa tiež do recyklačných aktivít, ako sú zber a odvoz PET obalov a separovanie vrchnáčikov.
Aj tohtoročného tábora sa zúčastňujú mladí dobrovoľníci z rôznych kútov sveta. Do Oázy Golubinci, na čele ktorej je Dejan Kozić, predseda a zakladateľ združenia, prišli mladí ľudia z 11 krajín a viacerých kontinentov, ochotní poskytnúť podporu a pomoc. Nezáleží na tom, kto odkiaľ pochádza, ani akým jazykom hovorí. Dôležité je mať dobré srdce a nadviazať krásne priateľstvá. Niektorí sú v našej krajine po prvýkrát a pobyt v tábore využívajú i na učenie niektorých srbských slov. V Srbsku sa im páči a podľa ich slov sú tu ľudia srdeční a priateľskí. Niektorí prišli na tábor preto, že ich táto oblasť zaujíma v rámci štúdia sociálnej práce, iní zo zvedavosti spoznať novú mentalitu a zvyky.
Mladí výskumníci Srbska každoročne organizujú viac ako 15 medzinárodných dobrovoľníckych táborov a niekoľko domácich, ktorých účastníkmi sú iba mladí z našej krajiny. Ako uviedol Nebojša Knežević, dobrovoľník tejto organizácie, ich cieľom je priblížiť zahraničným účastníkom tunajšiu kultúru a zároveň urobiť niečo osožné pre miestnu komunitu. Dôležité je aj získavanie nových vedomostí, výmena skúseností a to, aby si všetci z toho tábora odniesli nové zážitky a skúsenosti, ktoré v nich zanechajú trvalú pozitívnu stopu.
„Bol som zamestnaní v organizácii Mladí výskumníci Srbska a mal som na starosti tieto tábory. Teraz pokračujem ako dobrovoľník, pomáham organizácii a Dejanovi Kozićovi realizovať túto krásnu myšlienku. Účastníci tábora si okrem práce splnili už svoje poslanie tým, že trávia čas s týmito ľuďmi. Prichádzajú sem aj obyvatelia dediny, ktorí potrebujú podporu. Toto je naozaj oáza, kde je vítaný každý,“ zdôraznil Knežević.
Oáza nie je len útočiskom pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale aj miestom, kde nejestvujú hranice a kde vznikajú priateľstvá. „Okrem každodenných prác, od prípravy jedál až po úpravu dvora a záhrady, organizujeme aj zábavné a športové aktivity. Každý večer sa na posedení predstavuje nejaká krajina, skadiaľ prichádza účastník. Tábor organizujeme vždy v období dedinskej oslavy, takže aj tohto roku budú mať všetci príležitosť prejsť sa po dedine, zabaviť sa na programoch a kolotočoch,“ povedal nám počas včerajšej návštevy tábora Dejan Kozić.
Na konci tábora sa všetci účastníci zoskupia na rozlúčkovom žúre.