1509 – narodil sa Jean Calvin, švajčiarsky náboženský reformátor francúzskeho pôvodu, zakladateľ protestantskej kresťanskej komunity – po ňom pomenovaná kalvíni.
1621 – vojská pod velením sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena porazili v bitke pri Nových Zámkoch cisársku armádu. V boji zahynul aj veliteľ cisárskych vojsk generál Buquoy.
1849 – vo Viedni začali vychádzať Slovenské noviny.
1856 – narodil sa fyzik, elektrotechnik a rádiotechnik Nikola Tesla, jeden z najväčších vedcov v histórii.
1895 – narodil sa nemecký hudobný skladateľ Carl Orff, ktorého najznámejším dielom je Carmina Burana.
1926 – narodil sa srbský herec Pavle Vuisić.
1973 – Bahamy získali nezávislosť po troch storočiach britskej nadvlády.
1991 – Boris Jeľcin zložil prísahu ako prvý prezident Ruskej federácie.
2007 – Európsky parlament (EP) schválil zákaz predaja neelektrických ortuťových teplomerov a všetkých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť na trhu Európskej únie.
2008 – londýnska aukčná sieň Christie’s predala text piesne Give Peace a Chance, písaný rukou jej autora Johna Lennona, za 421 250 libier
2020 – rozhodnutím výkonnej rady UNESCO bola oblasť Ðerdapu zapísaná do zoznamu geoparkov UNESCO a vyhlásená za prvý geopark v Srbsku.
2020 – Hagia Sophia sa opäť stala mešitou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan podpísal dekrét potvrdzujúci rozhodnutie súdu zrušiť dekrét z roku 1934, keď sa Hagia Sophia stala múzeom. Veľkolepý kresťanský kostol byzantského Konštantínopolu sa zmenil na mešitu v roku 1453, keď mesto obsadili Turci.