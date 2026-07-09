Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić dnes navštívil farmu Mistral v dedine Chrtkovci pri Rume, kde bude po potvrdení výskytu afrického moru ošípaných u domácich ošípaných v súlade s platnými predpismi a opatreniami na potláčanie a eradikáciu tejto choroby utratených všetkých 11 000 zvierat.
Minister zdôraznil, že utratenie zvierat je jedným z najťažších opatrení, aké veterinárna prax pozná, a zábery z tejto farmy by mali byť varovaním, nie senzáciou.
„Po potvrdení afrického moru ošípaných bude na farme v Chrtkovciach vykonaná humánna eutanázia 11 000 ošípaných, aby sa zabránilo šíreniu vírusu na desiatky ďalších fariem. Je to kruté, ale jediné možné rozhodnutie po potvrdení ochorenia a uplatňuje sa v celej Európe. Priama škoda spôsobená utratením zvierat na tejto farme presahuje 1,5 milióna eur, nehovoriac o nepriamych škodách, keďže ide o chov s približne 1 132 najkvalitnejšími plemennými prasnicami. Rozhodli sme sa ukázať verejnosti časť postupu, ktorý musíme vykonať, nie preto, aby sme kohokoľvek znepokojovali, ale preto, aby všetci videli, aké vážne následky má táto choroba,“ povedal minister a dodal, že nejde o ľahký deň ani pre majiteľa farmy, ani pre veterinárov, ani pre štát.
„Za týmito číslami sú roky práce, veľké investície a obrovské úsilie. Žiaľ, keď sa africký mor ošípaných objaví, neexistuje ani liek, ani vakcína. Jediným spôsobom ochrany ostatných hospodárstiev je rýchle a dôsledné uplatnenie všetkých opatrení, ktoré predpisuje veterinárna profesia,“ uviedol minister.
Osobitne zdôraznil, že celý postup bude vykonaný odborne, pod dohľadom veterinárnych služieb a v súlade s najvyššími štandardmi dobrých životných podmienok zvierat, pričom ošípané nebudú vystavené zbytočnému utrpeniu.
„Nech je to odkaz pre všetkých – prevencia nie je administratívnou povinnosťou, ale jediným spôsobom, ako ochrániť chov hospodárskych zvierat v Srbsku. Len spoločnou zodpovednosťou štátu, veterinárnych služieb a každého chovateľa môžeme zabrániť tomu, aby sa takéto situácie opakovali,“ povedal Glamočić.
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zároveň upozorňuje majiteľov a chovateľov ošípaných, že súčasná epizootologická situácia v súvislosti s africkým morom ošípaných je mimoriadne vážna. V niektorých častiach Srbska bolo zaznamenané intenzívnejšie šírenie choroby, pričom obzvlášť zložitá situácia je v Mačvanskom a Sriemskom správnom okruhu, ako aj na území mesta Belehrad, kde sa vykonávajú intenzívne opatrenia na zabránenie ďalšiemu šíreniu nákazy.
Ministerstvo opätovne vyzýva všetkých majiteľov a chovateľov ošípaných, aby prejavili najvyššiu mieru zodpovednosti a dôsledne dodržiavali predpísané opatrenia biologickej bezpečnosti. Mimoriadne dôležité je, aby každé uhynutie alebo výskyt príznakov ochorenia u ošípaných okamžite nahlásili príslušnému veterinárnemu lekárovi alebo veterinárnej inšpekcii, aby ošípané nepremiestňovali ani neuvádzali do obehu v rozpore s platnými opatreniami, aby nekupovali zvieratá neznámeho zdravotného stavu a aby telá uhynutých zvierat za žiadnych okolností neodstraňovali nepredpísaným spôsobom.