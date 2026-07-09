Organizátori semináru Píšeš? Píšem! predstavili program tvorivých dielní, ktoré budú jeho súčasťou počas 15. ročníka. Seminár sa uskutoční od 16. do 28. augusta v Kovačici a tento rok bude niesť spoločnú tému Neviditeľný.
Pre účastníkov je pripravených desať dielní, ktoré ponúknu priestor na rozvoj tvorivosti v rozličných oblastiach umenia. Záujemcovia si budú môcť vybrať detské divadlo, dielnu rozhlasového herectva, divadlo mladých, fotografickú, filmovú, hudobnú, tanečnú a výtvarnú dielňu, ako aj bábkové divadlo a dielňu tvorivého písania.
Organizátori zároveň avizujú, že podrobnosti o jednotlivých lektoroch, prihlasovaní a spôsobe vyplnenia prihlášky zverejnia v najbližšom období na facebookovej stránke seminára. Záujemcovia tak budú môcť už čoskoro získať všetky potrebné informácie o účasti na tohtoročnom seminári.