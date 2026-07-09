Pokrajinský tajomník pre zdravotníctvo Milan Popov dnes vyhlásil, že zamestnanci Služby rýchlej zdravotnej pomoci Domu zdravia v Báčskej Palanke, ktorí sa podieľali na ošetrovaní pacientky, ktorá spadla z nosidiel, budú do ukončenia vyšetrovania suspendovaní. Zároveň uviedol, že prebieha interná aj inšpekčná kontrola s cieľom objasniť všetky okolnosti prípadu.
Popov povedal, že o incidente sa dozvedel 7. júla z médií, hoci sa udalosť stala 1. júla vo večerných hodinách. Následne nariadil vykonanie všetkých postupov predpokladaných zákonom.
Uviedol, že v Dome zdravia v Báčskej Palanke bola začatá interná kontrola, zdravotná inšpekcia vykonáva externú kontrolu a zároveň bola vyžiadaná kompletná zdravotná dokumentácia z Univerzitnej kliniky Vojvodiny.