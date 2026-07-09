Členka Mestskej rady pre kultúru Maja Čeremidžićová-Šainovićová dnes prijala delegácie účastníkov 4. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Šajka, ktorý sa od 7. do 12. júla koná v Šajkaši, Zreňanine a Kysáči. Na prijatí sa zúčastnili zástupcovia folklórnych súborov zo Španielska, Kostariky, Mexika, Peru, Grécka a Srbska. Delegácie tvorili tanečné páry v ľudových krojoch spolu s umeleckými vedúcimi. Na tohtoročnom festivale vystupuje približne 150 účinkujúcich.
Pri privítaní hostí Čeremidžićová-Šainovićová zdôraznila, že Nový Sad s hrdosťou pestuje rozmanitosť kultúrnych prejavov a že podujatia spájajúce národy prostredníctvom tradície a umenia predstavujú dôležitú súčasť identity mesta.
„Festivaly, ako je tento, sú skutočným sviatkom kultúry a príležitosťou spoznávať sa navzájom prostredníctvom tanca, piesní a tradícií. Nový Sad je hrdý na svoje kultúrne bohatstvo, multikultúrnosť a otvorenosť a takéto podujatia k nemu prirodzene patria. Prajem vám, aby ste si z nášho mesta odniesli krásne spomienky a aby ste sa doň vždy radi vracali,“ odkázala Čeremidžićová-Šainovićová.
Festival Šajka má sídlo v Šajkaši a jeho program sa tento rok okrem Šajkaša uskutočňuje aj v Zreňanine a Kysáči, kde folklórne súbory počas šesťdňového pobytu v Srbsku predstavia tradičné tance a hudbu svojich krajín.
Spoluorganizátor festivalu Pavel Surový poďakoval Mestu Nový Sad za podporu a pohostinnosť. Zdôraznil, že podobné podujatia prispievajú k prepájaniu ľudí a zachovávaniu kultúrneho dedičstva. Zároveň pozval všetkých milovníkov folklóru na festivalový večer, ktorý sa uskutoční v piatok 10. júla o 20.00 hod. vo Veľkej sále Kultúrneho centra Kysáč, kde súbory z viacerých krajín predstavia tance, hudbu a tradície svojich národov.