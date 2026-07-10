Premiér Srbska Đuro Macut zablahoželal pri príležitosti Dňa vedy v Srbsku všetkým vedcom, výskumníkom, profesorom, študentom a zamestnancom vedeckovýskumných inštitúcií.
„Deň vedy a 170. výročie narodenia Nikolu Teslu, jednej z najväčších osobností v dejinách ľudstva, sú príležitosťou vzdať uznanie aj všetkým našim vedcom, ktorí svojimi vedomosťami, odhodlaním a inovatívnosťou prispievajú k rozvoju Srbska a pokroku celej spoločnosti. Odkaz Nikolu Teslu nás zaväzuje vytvárať podmienky, v ktorých bude veda jedným z kľúčových hnacích motorov rozvoja štátu. Investície do vedy, výskumu a inovácií predstavujú investície do budúcnosti Srbska a kvality života jeho občanov,“ uviedol v gratulácii premiér a dodal, že vláda Srbska zostáva naďalej odhodlaná zlepšovať systém vedeckého výskumu, posilňovať spoluprácu medzi vedou a hospodárstvom a podporovať mladé talenty, presvedčená, že vedomosti a vzdelanie sú základom udržateľného rozvoja a spoločenského pokroku.