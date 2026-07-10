V Padine vo Višničkovej hôrke sa od 17. do 19. júla uskutoční festival Valley Echo Rock Fest, ktorý počas troch dní ponúkne bohatý program pre priaznivcov rockovej hudby. Na pódiu pod holým nebom sa predstavia domáce i zahraničné kapely, ako aj známe mená rockovej scény.
Festival otvorí v piatok 17. júla banátska skupina Direct Drive, nasledovať budú kapely Deformitet zo Selenče a Bunker House, ktorej členovia pochádzajú z Kovačice a Padiny.
Sobotňajší program bude patriť skupinám Hiperbola, potom nastúpi Katastrofa z Padiny, ktorá si tento rok pripomína 20 rokov od svojho založenia. Večer vystúpi aj známy srbský hudobník Nikola Vranjković.
Záverečný festivalový deň prinesie koncert skupiny Gastro Folk zo Slovenska, belehradského BRB Blues Bandu, domácej kapely Bez filtera a skupiny Crimson Vulture.