Združenie športových rybárov Šaran z Pivnice pripravuje aj tohto roku tradičnú súťaž vo varení rybacieho kotlíka Zlatý kotlík, ktorá sa uskutoční v nedeľu 26. júla pri bazéne v Pivnici. Pôjde už o 27. ročník tohto obľúbeného podujatia, ktoré každoročne priláka súťažné družstvá i početných návštevníkov.
Poplatok za účasť pre súťažné družstvo je 7 000 dinárov, pričom organizátori zabezpečia všetko potrebné na prípravu súťaže. Návštevníci si budú môcť pochutnať na rybacej polievke, ktorej porcia bude stáť 800 dinárov. Prihlášky na súťaž prijímajú do 24. júla.
O dobrú náladu počas podujatia sa postará skupina Bendži. Organizátori pozývajú všetkých priaznivcov rybárstva, dobrého jedla a príjemnej zábavy, aby poslednú júlovú nedeľu strávili v Pivnici.