Portál s názvom Ko si bre ti, ktorého spustenie inicioval prezident Srbska Aleksandar Vučić, bol dnes spustený.
Portál je dostupný na adrese www.kosibreti.rs a občania na ňom môžu anonymne nahlasovať arogantné správanie verejných funkcionárov, korupciu, zneužívanie právomocí, ako aj všetky ďalšie nezákonné konania a nezrovnalosti. Prezident Srbska Aleksandar Vučić uviedol, že za hodinu od spustenia platformy bolo doručených 23 oznámení.
Ako uviedol už skôr, prostredníctvom tohto portálu budú môcť občania bezpečne a úplne anonymne podávať oznámenia o nezrovnalostiach a zneužívaní, predovšetkým zo strany verejných funkcionárov, ale aj všetkých ostatných zamestnancov verejného sektora.