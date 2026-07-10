Predsedníčka Národného zhromaždenia Srbska Ana Brnabićová sa dnes stretla s delegáciou Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorá je na návšteve Srbska.
Stretnutie sa konalo v budove Národného zhromaždenia Srbska.
Brnabićová už skôr uviedla, že Srbsko je odhodlané pokračovať v reformách, ktoré ho priblížia k Európskej únii. Zároveň pripomenula, že parlament tento rok prijal 23 zákonov priamo súvisiacich s procesom európskej integrácie, z ktorých 14 sa priamo týka uplatňovania právnych predpisov Európskej únie alebo Plánu rastu.