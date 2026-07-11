V Starej Pazove sa dnes uskutočnilo podujatie Stará Pazova – kedysi a dnes, na ktorej na paneloch boli predstavené investície a rozvojové projekty tejto obce.
Podujatia v mestskom parku sa zúčastnili aj Adrijana Mesarovićová, podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva, a Maja Gojkovićová, predsedníčka Pokrajinskej vlády, ktoré privítal Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova so spolupracovníkmi. Vzácne hostky bližšie oboznámil s realizovanými projektami, ako aj s aktuálnymi infraštruktúrnymi prácami na území Staropazovskej obce a plánoch na ďalší rozvoj.
V mestskom parku na paneloch boli občanom predstavené investičné úspechy obce, teda všetkých miestnych spoločenstiev vrátane samotnej Starej Pazovy. Predstavené boli najvýznamnejšie infraštruktúrne objekty realizované v predchádzajúcom období, medzi ktoré patrí výstavba nových škôl a predškolských ustanovizní, rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry, úprava dedín, výstavba športových a kultúrnych objektov, tiež detských ihrísk, peších a cyklistických chodníkov a rozvoj premyslených zón.
Ministerka Mesarovićová vyhlásila, že Starú Pazovu charakterizuje výnimočná ekonomická sila a že je rozpočet obce od prevzatia aktuálnej lokálnej moci zvýšený takmer päťapolkrát.
„Na paneloch za nami sme mali možnosť vidieť len časť zrealizovaných prác, infraštruktúru, výstavbu a rekonštrukcie rozličných objektov. Rovnako sa veľké množstvo investovalo aj do primárnej infraštruktúry, komunálnych investícií, vodovodnej siete. Stará Pazova je skutočne obec, ktorá môže byť pri svojom rozvoji hrdá. Obec s mimoriadne silným lokálnym rozpočtom a vláda Republiky Srbsko budú aj naďalej partnerom pri rozvoji tejto obce, aby sa naďalej rozvíjala a vytvárala čo najlepšie životné podmienky,“ povedala ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová.
Predsedníčka Gojkovićová zhodnotila, že Stará Pazova je jednou z najrozvinutejších obci, pričom jej pokrok sa odráža v neustálom raste počtu obyvateľov, silnom hospodárskom rozvoji a v realizovaných početných infraštruktúrnych projektoch, čo prospieva k lepšej kvalite života občanov.
„Investície v Starej Pazove sa nezastavia, stále viac firiem otvára svoje prevádzky, veľké továrne, všetko ukazuje na skvelú budúcnosť tejto obce, z ktorej už ľudia neodchádzajú, ale prichádzajú a sem sa prisťahujú. Preto máme také rozvinuté bytové bývanie, lebo Obec Stará Pazova má všetko, takže je to dobrým miestom na život,“ uviedla okrem iného Gojkovićová.
Pri tejto príležitosti predseda obce Radinović povedal: „Stará Pazova sa bude ďalej rozvíjať, geograficky sme vo veľmi dobrej polohe, pozdĺž brehov Dunaja. Pohybuje sa tu a prisťahuje veľké množstvo ľudí a sme preto veľmi radi, že máme dobré prostredie. A budeme pokračovať ešte usilovnejšie v práci.“
V Starej Pazove prítomní boli aj členovia Pokrajinskej vlády.
Andrijana Mesarovićová a Maja Gojkovićová spolu so svojimi hostiteľmi v čele s Đorđom Radinovićom vykonali aj obchôdzku stánkov združenia žien, ktoré sa predstavili svojimi ručnými prácami, tradičnými výrobkami, ako aj stánkov verejných komunálnych podnikov a Turistickej organizácie Obce Stará Pazova.