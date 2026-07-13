Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s generálnym tajomníkom OBSE Feridunom Sinirlioğluom.
Na stretnutí hovorili o aktuálnych bezpečnostných a politických výzvach v regióne a v Európe, ako aj o úlohe Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pri zachovávaní mieru, bezpečnosti a vzájomnej dôvery.
„Hovorili sme o pokračovaní spolupráce, uskutočňovaní reforiem, zlepšovaní volebného procesu a posilňovaní demokratických inštitúcií. Zdôraznil som, že Srbsko zostáva dôsledne odhodlané presadzovať zodpovednú a serióznu politiku založenú na rešpektovaní medzinárodného práva, dialógu a zachovávaní mieru. Vymenili sme si názory aj na situáciu v regióne a spoločne sme sa zhodli, že stabilita a zodpovedný prístup majú kľúčový význam pre budúcnosť západného Balkánu. Som presvedčený, že iba zodpovedný prístup, vzájomná úcta a dôsledné plnenie prijatých záväzkov môžu prispieť k posilneniu dôvery a k bezpečnejšej budúcnosti všetkých občanov,“ uviedol prezident Vučić.