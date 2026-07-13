V Kulpíne sa v sobotu 18. júla uskutoční jubilejný 10. Slovenský výtvarný tábor. Podobne ako predchádzajúcich deväť ročníkov tvorivého umeleckého stretnutia aj tento organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Kulpíne a jeho Výtvarná skupina KEBY…
Tábor sa uskutoční v areáli Poľovníckeho domu v Kulpíne. Začiatok je o 9. hodine a podujatie potrvá celý deň.
MOMS Kulpín zabezpečí pre účastníkov maliarske plátna, akrylové a olejové farby, grafitové ceruzky, ako aj občerstvenie a stravu na celý deň.
Účastníci si majú priniesť štetce alebo aj iný materiál, ak chcú počas tábora tvoriť inou výtvarnou technikou.
Práce, ktoré vzniknú počas tábora, budú zaradené do expozície výstavy, ktorej vernisáž sa uskutoční v sobotu 25. júla v interiéri Poľovníckeho domu v Kulpíne počas ústredných tohtoročných osláv Kulpína.
Keďže ide o jubilejný ročník výtvarného tábora, organizátori pripravili pre účastníkov aj niekoľko prekvapení. Tábor je vlastne otváracím podujatím trojlístka koncojúlových osláv Kulpína.