Vojlovica bude 24. a 25. júla dejiskom 31. ročníka Vojlovických žatevných dní, ktoré aj tento rok prinesú kultúrny a sprievodný program.
Podujatie sa začne v piatok 24. júla o 16. hodine v Parku reformácie, kde otvoria výstavu ručných prác združenia žien a zároveň sa uskutoční aj tradičný bazár. Na popoludňajší program nadviaže vzdelávacia tvorivá dielňa pre deti. Večer o 19.20 sa návštevníci môžu tešiť na kultúrno-umelecký program, ktorý sa uskutoční na letnej scéne v areáli Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan.
Sobotňajší program 25. júla odštartuje o 11. hodine sprievodom ulicami Vojlovice. Účastníci sa zhromaždia pri budove Miestneho spoločenstva. Večer budú súčasťou programu aj tradičné bály. O 20. hodine sa začne bál v priestoroch Maďarského kultúrno-umeleckého spolku Árona Tamásiho, zatiaľ čo o 20.30 hod. sa uskutoční bál aj v priestoroch SKOS Detvan.