Ešte iba štyri zápasy a veľká globálna šou v Spojených štátoch amerických (lebo asi si už málokto aj spomína na to, že prebiehala aj v Mexiku a v Kanade) bude skončená.
Žiaľbohu, že podujatie, na ktoré vždy netrpezlivo čakáme a ktoré sa koná iba raz za štyri roky poznačili početné momenty a situácie, ktoré sa vrežú do pamäti, kým futbal zostane vo veľkej tieni.
Pravdepodobne, keď sa po odstupe času budeme pýtať na meno majstra sveta, odpoveď bude známa, ale spomenúť si na jednotlivé zápasy už bude ťažšie.
A najväčším, resp. jediným zodpovedným subjektom je za to FIFA a jej predseda Gianni Infantino, ktorý z Mundialu, ako sviatku futbalu urobil cirkus.
Preto sa stále viac zdá, že konšpirační teoretici majú pravdu, keď hovoria, že je všetko vopred dohodnuté a FIFA nerobí nič v opačnom smere, čiže akoby sa vôbec nestarala o to, čo sa vo verejnosti hovorí a kontroverznými rozhodnutiami vlastne len dodatočne upevňuje (ne)opodstatnené tvrdenia tých, ktorí majú blízko ku konšpiračným teóriám.
V sobotnom štvrťfinále medzi Nórskom a Anglickom totiž čip v lopte neregistroval fakt, že lopta udrela do kábla kamery nad štadiónom, v úplnosti zmenila svoj smer a potom vlastne Anglicko vsietilo gól.
Ale, preto pred niekoľkými dňami v prvom eliminačnom kole čip registroval, že sa lopta dotkla vlasí chorvátskeho útočníka Matanovića v nadstavenom čase stretnutia s Portugalskom.
Vtedy ten „kontakt“ nijako na loptu nevplýval, ale VAR reagoval a označil ofsajd, čím gól Gvardiola nebol uznaný a Chorvátsko bolo eliminované.
Aj štvrťfinále Argentína – Švajčiarsko tiež bolo veľmi zaujímavé z hľadiska rozhodcovského konania.
Pravda, švajčiarsky útočník Embolo simuloval faul, pravdepodobne s cieľom aby argentínsky útočník dostal žltú kartu. Rozhodca Argentínčanovi kartu najprv aj ukázal, ale znovu reagoval VAR, rozhodnutie bolo zmenené a namiesto karty argentínskemu obrancovi, žltá karta bola ukázaná Embolovi, pre ktorého to bola druhá na zápase, teda vylučujúca.
Švajčiarsko v tých momentoch bolo lepším rivalom, preto je nepochopiteľné prečo sa Embolo rozhodol tak konať a po červenej karte z trávnika odišiel so slzami v očiach. Argentína v predĺžení vyhrala 3 : 1 a postúpila do semifinále.
Tak sa prvýkrát v dejinách udeje, že v semifinále majstrovstiev sveta zohrajú štyri reprezentácie, ktoré sú momentálne na prvých štyroch miestach FIFA poradovníka.
V utorok je na programe duel v Dallase medzi Francúzskom a Španielskom, kým sa v stredu v Atlante stretnú Anglicko a Argentína.
A na záver – ešte koncom júna jednotliví členovia Európskeho parlamentu vyzvalo etickú komisiu FIFA, aby preskúmala konanie predsedu Gianniho Infantina.
V liste, ktorý podpísalo 72 europoslancov, sa zdôrazňuje, že futbalové zväzy sú podľa etického kódexu povinné brať na zodpovednosť funkcionárov, ak existujú dôkazy o porušení pravidla politickej neutrality.
Vyšetrovanie by malo určiť, či bol Infantino zapletený do rozhodnutia FIFA umožniť americkému futbalistovi Folarinovi Balogunovi odohrať nasledujúci zápas aj napriek červenej karte a či toto rozhodnutie padlo pod tlakom americkej administratívy, uvádza sa v liste.
Rozhodnutie bolo podľa médií prijaté po tom, čo prezident USA Donald Trump telefonicky intervenoval u Infantina.
Takže je definitívne jasné, že si FIFA Mundial 2026 viac budeme spomínať podľa nefutbalových momentov ako krásnych športových zákrokov.
A fráza z Orwellovej Zvieracej farmy „Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie,“ sa zdá byť veľmi priliehavou (aj) pre tohtoročný turnaj.