Letný turnaj v malom futbale v Kovačici sa organizuje ešte od roku 1972 a toto športové podujatie malo vždy veľkú popularitu medzi tunajším obecenstvom. Tohtoročný turnaj v Športovo-rekreačnom stredisku Slávia prebieha od konca júna a skončí sa v tento víkend finálovým zápasom.
Na turnaji sa zúčastnilo 10 tímov, zložených z hráčov z Kovačice, Padiny, Debeljače, Crepaje, Kačareva a Idvora. Sú to nasledujúce tímy: EKV, Veteráni, Curacao, Cipiripi, Aston Villa, Copenhagen, Next Level, FM Club, Napoli Kaya a Lavovi.
Polofinálové zápasy sa hrajú dnes (v piatok 10. júla) o 20. hodine. V týchto zápasoch sily si zmerajú tímy Curacao a Next Level, EKV a Aston Villa.
Finálový zápas je naplánovaný na sobotu 11. júla a po jeho ukončení bude slávnostné udelenie pohárov najlepším tímom a hráčom.