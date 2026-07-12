Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo vypísal súbeh na pridelenie finančných prostriedkov na financovanie zintenzívnenia využívania poľnohospodárskej pôdy, ktorou disponujú poľnohospodárske odborné a poradenské služby a Výskumno-rozvojový inštitút Tamiš Pančevo, a to prostredníctvom nákupu vybavenia. Na tento účel je vyčlenených celkovo 35 miliónov dinárov nenávratných finančných prostriedkov.
Súbeh je otvorený do 31. júla.
Nenávratné finančné prostriedky sa prideľujú na podporu investícií vo výške až do 100 percent celkových oprávnených nákladov. Pri výpočte sa zohľadňuje hodnota oprávnených nákladov investície bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
Ako sa uvádza v texte súbehu, využívaním modernej techniky v poľnohospodárskej výrobe sa pri realizácii pokusov vytvárajú podmienky na efektívnejšie využitie aplikovaných vstupov a dosiahnutie lepších výsledkov v poľnohospodárskej výrobe. Takýmto spôsobom osoby, ktoré sa podieľajú na vykonávaní poradenských činností na území AP Vojvodiny, odovzdávajú poľnohospodárskym výrobcom svoje skúsenosti a prezentovaním dosiahnutých výsledkov výskumu získaných z realizovaných pokusov umožňujú poľnohospodárom využiť výsledky výskumu a zlepšiť vlastnú poľnohospodársku výrobu.