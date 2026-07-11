1533 – pápež Klement VII. pohrozil anglickému kráľovi Henrichovi VIII., že ho exkomunikuje z rímskokatolíckej cirkvi, ak neobnoví manželstvo s Katarínou Aragónskou, s ktorou sa rozviedol v máji 1533. Henrich VIII. ignoroval hrozbu, prerušil všetky styky s Vatikán a v roku 1534 založil anglikánsku cirkevnú cirkev, pričom sa vyhlásil za jej hlavu.
1561 – narodil sa španielsky barokový básnik Luis de Góngora y Argote, zakladateľ formalistického smeru v španielskej literatúre (gongorizmus).
1754 – narodil sa britský vydavateľ Shakespearových diel Thomas Bowdler.
1843 – začala sa (trvala do 16. júla) porada Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu a Ľudovíta Štúra na evanjelickej fare v Hlbokom o spisovnej slovenčine.
1844 – narodil sa kráľ Petar I. Karađorđević, kráľ Srbska od roku 1903 do 1918 a potom aj Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov do roku 1921.
1859 – rakúsky cisár František Jozef I. a francúzsky cisár Napoleon III. si dohodli v talianskom meste Villafranca prímerie, ktorým sa skončila vojna Francúzska a Sardínskeho kráľovstva proti Rakúsku.
1960 – národné zhromaždenie ČSR schválilo novú, tzv. socialistickú ústavu, ktorá Československo deklarovala ako socialistický štát (ČSSR).
1982 – zomrel srbský spisovateľ Mehmed Meša Selimović, člen Srbskej akadémie vied a umení, jeden z najväčších srbských spisovateľov 20. storočia.
2007 – legendárny vlak Orient Expres sa prvýkrát v histórii zastavil na Slovensku. Jeho zastávkou na trase z Viedne do Prahy bola Banská Bystrica.