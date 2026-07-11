Od 31. júla do 2. augusta sa v Kovačici a Padine uskutoční prvý ročník Predslávnostných dní s tematikou Tam, kde tradícia ožíva.
Pripravený je trojdňový program zameraný na prezentáciu slovenského kultúrneho dedičstva.
Podujatie otvorí v piatok E-bike túra, počas ktorej sa účastníci oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnymi pamiatkami Kovačice a Padiny. Trasa povedie cez Pamätný dom Martina Jonáša, Galériu insitného umenia, ateliér rodiny Nemčekovej, Etnodom Padina, Etno-múzeum Petráš, Šajbenovu studňu i Masarykov dvor.
Sobota sa začne Matičným turnajom v kolkárstve, následne bude pokračovať výstavou ručných prác, slovenskou ľudovou veselicou, ako aj podujatím Šakovo-makovo a varením bryndzových halušiek. Večerné hodiny uzavrie koncert hudobnej skupiny Sokoly.
Záver Predslávnostných dní bude patriť vystúpeniu Folklórneho súboru Tekovčan zo Slovenska a kultúrno-umeleckého spolku Slnečnica.